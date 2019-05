Restauro arte sacra in via Petroni: "Bellezza contro il degrado" \VIDEO

Due immagini votive completamente annerite tornano alla luce grazie al lavoro di pulitura e restauro voluto dai residenti e dalla diocesi. "Abbiamo scelto di non proteggerle con il vetro ma vogliamo lasciarle così come sono state create - spiega don Massimo Vacchetti della diocesi di Bologna - sperando non vengano danneggiate, è una provocazione di libertà".

Il restauro è stato eseguito con il contributo della Diocesi di Bologna, della Società programmazione e servizi e dei cittadini dell'associazione Via Petroni e dintorni, con il patrocinio del quartiere Santo Stefano, di Ascom e dell'ufficio Sport della Diocesi di Bologna.

Oltre alla Madonna è presente San Giacomo, patrono dei Pellacani, antico nome della strada e dell'attività che in essa si svolgeva fin dal medioevo cioè la concia delle pelli.