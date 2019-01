San Lazzaro, trova un portafoglio con 200 euro e lo consegna alla Polizia Locale

Aveva perso il portafoglio e disperata era corsa alla stazione della Polizia Locale di San Lazzaro per sporgere denuncia, perché non aveva più alcun documento di riconoscimento. La donna non sperava di recuperare il denaro contante, circa 200 euro, ma solo che qualcuno prima o poi le restituisse la carta d'indentità e la patente, ed è stata fortunata.

Il portafoglio, infatti, è stato trovato questa mattina lungo la via Emilia da un onesto cittadino, che dopo averlo raccolto l'ha consegnato subito a una pattuglia della Polizia Locale incrociata per strada. Gli agenti erano impegnati in un normale servizio di pattugliamento del centro e sono stati avvicinati da un uomo di San Lazzaro, che ha spiegato di aver recuperato il portafoglio per strada: all'interno, oltre ai documenti, c'erano ancora i 200 euro in contanti.

Il portafoglio è stato già consegnato alla legittima proprietaria.