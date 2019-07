Restyling dello Stadio Dall'Ara: impianto da 30 mila posti, in armonia con la città

Restyling dello Stadio Renato Dall'Ara: il Sindaco di Bologna Virginio Merola ha incontrato ieri a Palazzo d'Accursio l'Amministratore Delegato del Bologna Claudio Fenucci e l'architetto Gino Zavanella, i quali hanno illustrato il progetto definitivo.

L'incontro, dal commento che arriva dalle sale del comune, è stato molto positivo e ha permesso di esaminare le soluzioni d'avanguardia che il progetto mette in campo. "Si tratta di un impianto da 30 mila posti, in linea con gli standard internazionali e perfettamente integrato con la struttura monumentale e storica del Dall'Ara, oltre che in sintonia con la compatibilità ambientale e urbanistica dell'intera area, fino all'antistadio" spiegano da Palazzo D'Accursio.



"L'avanzamento progettuale ha anche permesso una migliore definizione dei costi rispetto alle stime iniziali, prevedendo un maggiore investimento rispetto alla fase preliminare. Il passo successivo riguarderà la ricerca delle necessarie autorizzazioni preventive e soprattutto l’individuazione, da parte del Bologna Football Club, del partner industriale. Questa scelta permetterà dunque di attivare quello che sarà il vero e proprio iter procedurale per la realizzazione dell'opera".