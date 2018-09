Scuola, rete degli Studenti contro il governo. Mobilitazioni il 12 ottobre

La rete degli Studenti Emilia-Romagna per il primo giorno di scuola davanti a tutte le scuole della regione per lanciare una campagna di mobilitazione per l'autunno.

“Questo governo dice di essere il governo del cambiamento, ma finora abbiamo visto solo propaganda a danno dei più deboli, in primis dei migranti. - afferma Camilla Scarpa, Coordinatrice Regionale della Rete degli Studenti Emilia-Romagna - Da anni denunciamo le condizioni disastrose della scuola, non siamo più disposti ad accettarle".

A partire dall'edilizia: aule fatiscenti e affollate, riscaldamento che non funziona e laboratori senza materiali sono tra i problemi più visibili della scuola oggi.

Ma gli aspetti di questo abbandono sono anche altri: trasporti con corse limitate ed a prezzi sempre più inaccessibili, un’alternanza scuola-lavoro sempre più simile a lavoro gratuito che ad una esperienza di formazione e, soprattutto, un metodo di insegnamento esclusivamente frontale, che abitua a un metodo di studio puramente mnemonico, senza nessun tipo di ragionamento profondo che valorizzi davvero lo studente.

Già dalle prossime settimane partiranno le assemblee nelle scuole e nelle città della regione, organizzate dalla Rete degli Studenti, verso la prima data di mobilitazione a livello nazionale che sarà il 12 ottobre.