Maltempo, riaperta la strada provinciale traversa di Pracchia tra Emilia e Toscana

È stata riaperta la strada provinciale SP 632 "Traversa di Pracchia" chiusa a causa del maltempo dei giorni scorsi.

Come comunica la Città Metropolitana, sono stati rimossi i detriti che ostruivano il passaggio ed accumulati a lato della strada in attesa di essere smaltiti. Stanno inoltre proseguendo in queste ore i lavori di rifinitura in alcuni fossi e tombini che erano stati completamente ostruiti.