Riassetto Sant'Orsola, piano in due fasi. Si parte a settembre

Un piano di riassetto del Policlinico Sant'Orsola di Bologna in due fasi, in base alle tempistiche dei cantieri in corso e in avvio, che dovrebbe arrivare dopo l'estate. Perché "la vera sfida sarà dall'1 ottobre in poi, quando saremo a regime".

A dirlo è la direttrice Chiara Gibertoni, che, parlando alla 'Dire', fa il punto della situazione sul riassetto dell'ospedale dopo l'emergenza covid. Gibertoni sta studiando il progetto insieme ai nuovi direttori dell'Ausl di Bologna e Istituto Rizzoli, Paolo Bordon e Anselmo Campagna.

"Siamo al lavoro per partire dall'1 ottobre in poi- spiega Gibertoni- quella è la vera sfida, perché saremo a regime. Ora siamo ancora in fase di contenimento", perché come tutti gli anni ci sono anche le ferie del personale da gestire.

Si tratta dunque di "valutare bene qual è l'assetto- afferma la direttrice- mettendo in gioco prima di tutto le strutture pubbliche. Il Maggiore e il Bellaria hanno spazi in cui ospitare le attività del Sant'Orsola, nell'attesa dei cantieri".

A settembre infatti "partiranno i lavori del polo materno-infantile e la ristrutturazione dell'ala B del padiglione 5- afferma Gibertoni- quindi trattiamo di un assetto che cambierà nei prossimi 20 mesi in maniera significativa, quando verranno restituite queste aree. Insomma, è un gioco ad incastro sulla linea del tempo che è complicato da fare". A settembre quindi "sarà presentato il piano per le prime fasi di cantiere - afferma la numero uno del Policlinico - dopo ci sarà un secondo assetto quando alcuni cantieri termineranno, perché ne abbiamo alcuni che finiscono a ottobre, altri che terminano a fine anno".

Dunque "ci daremo delle scadenze temporali- continua Gibertoni- ma non credo sia oggi responsabile pensare di dire come sarà l'assetto. Andrà costruito nel tempo, con grande determinazione nel cercare di ottimizzare al meglio gli spazi. E devo anche ringraziare gli operatori, perché sono stati spostati nelle varie ipotesi da un padiglione all'altro e hanno reagito tutti al meglio".

La direttrice ci tiene anche a tranquillizzare i sindacati dei medici e degli infermieri, che hanno protestato nei giorni scorsi per la riduzione prospettata di 450 posti letto durante la fase di riassetto. La paura dei sindacati è che il taglio diventi strutturale. "Credo che derivi da giusti timori - replica Gibertoni- che però non sono assolutamente fondati. Ci mancherebbe che il Sant'Orsola perdesse 400 posti letto in questa fase che diventa Irccs". (Dire)