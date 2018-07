Ricatto web a 13enne per foto intime, condannato a 4 anni e mezzo

Quattro anni e mazzo di pena per aver costretto dietro minaccia a fornire foto intime. E' la condanna per violenza sessuale inflitta dal Tribunale dei minori di Bologna a un 17enne, nei confronti di una ragazzina di 13 anni.

A darne notizia è Repubblica. I due si erano conosciuti sui social, per poi passare a comunicare via chat. Dopo qualche tempo però lui le aveva cominciato a chidere foto in costume o intimo, e al rifiuto della 13enne il ragazzo è passato alle minacce, asserendo che se non fosse stato accontentato avrebbe diffuso numero di telefono e filmati diffamatori in rete.

La 13enne a quel punto ha ceduto, ma le richieste si sono fatte via via più esplicite. E' stato allora che la madre, intuito cosa stava succedendo, è intervenuta, facendosi confidare tutto dalla giovanissima. Rapide le ricerche da parte dei Carabinieri, che in breve tempo sono arrivati al ragazzo, che ha confessato tutto.