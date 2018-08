Studente 'fuori corso' si manteneva spacciando stupefacenti

Ufficilamente era uno studente ma, in realtà, il 33enne bolognese, evidentemente "fuori corso" e residente a Riccione si manteneva con lo spaccio di stupefacenti. Lo riferisce Rimini Today.

Al termine di un'attività investigativa dei carabinieri della tenenza di Cattolica, è stato arrestato per la sua attività di pusher. Le indagini dei militari dell'Arma, infatti, hanno permesso di raccogliere pesanti indizi sul suo "lavoro" e, dopo aver chiesto e ottenuto un mandato di perquisizione, nell'abitazione del 33enne hanno scovato 100 grammi di hashish, 11 di marijuana, 1 grammo di cocaina, tutto il materiale per confezionare le dosi e 1.720 euro ritenuti il provento dello spaccio. Per il ragazzo, quindi, sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio“