15 milioni per la ricerca: l'Emilia-Romagna regione più 'premiata'

Sono 35 i progetti per la ricerca medica finanziati in Emilia-Romagna, la regione più 'premiata' dal bando del ministero della Salute.

La ricerca clinica in oncologia e neurologia ottiene complessivamente quasi 15 milioni di euro. 18 su 35 sono frutto del lavoro delle aziende ospedaliero-universitarie dell'Emilia-Romagna; uno è il programma di rete e 16 arrivano dai quattro Irccs dell'Emilia-Romagna, l'arcispedale S.Maria Nuova di Reggio Emilia, il Rizzoli e l'Istituto delle scienze neurologiche di Bologna e l'Irst di Meldola.

"Siamo orgogliosi di questo risultato, che premia i nostri ricercatori e tutto il nostro sistema sanitario", commenta il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. "È un riconoscimento - prosegue - al valore dell'innovazione e della ricerca, su cui puntiamo fortemente, per migliorare sempre più la qualità delle cure e il livello dei servizi offerti, nell'interesse di tutti. Visti i finanziamenti necessari per la strumentazione, il personale, i laboratori, queste risorse sono vitali per consentire lo svolgimento di progetti di grande valore. E il fatto che più di uno su dieci di quelli finanziati provengano dall'Emilia-Romagna evidenzia il grande lavoro che in questa regione viene svolto nel campo della ricerca, medica ma non solo".

Fare ricerca significa "arrivare a sconfiggere quanto prima le malattie mortali, promuovere il miglioramento continuo dell'assistenza e allungare la prospettiva di vita", sottolinea l'assessore regionale alle Politiche per la salute, Sergio Venturi. "Significa guardare costantemente al futuro, il nostro e di quelli che verranno. Come Regione ci crediamo, fortemente, e facciamo la nostra parte: sostenere la ricerca e' una scelta che premia, sempre". (dire)