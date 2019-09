Ricercato da tre anni per omicidio: catturato all'aeroporto Marconi

Dalla banca dati è risultato destinatario di un mandato di cattura internazionale per omicidio e dovrà scontare 15 anni di carcere. E' stato portato immediatamente alla Dozza T.B., cittadino georgiano di 41 anni, atterrato ieri all'aeroporto Marconi, in attesa dell'estradizione in Russia.

La Polizia di frontiera lo ha controllato una volta sceso da un volo proveniente da Tblisi (Georgia), accertando che era ricercato dal 10 agosto del 2015, quando le autorità russe avevano emesso il mandato.