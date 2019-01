Disperso da ore sui colli: ricerche serrate per un 80enne

Dalle 18 di oggi i vigili del fuoco, gli uomini del soccorso alpino e i carabinieri sono alla ricerca di un uomo disperso sui colli. Le ricerche si stanno concentrando nella zona tra via del Pino e via delle Lastre: si cerca un uomo di 80 anni di Bologna, uscito nel pomeriggio per fare una passeggiata e che da quanto si apprende avrebbe perso il senso dell’orientamento, perdendosi. A lanciare l’allarme è stata la moglie. Le ricerche proseguiranno senza sosta anche nelle prossime ore: alta la preoccupazione vista la rigida temperatura nella zona: diversi gradi sotto lo zero.