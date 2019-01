Anziano disperso sui Colli: i soccorritori sospendono le ricerche

Dopo cinque giorni si avviano a conclusione le ricerche per Gianni Boldini, ottantenne disperso dalla notte di mercoledì scorso nelle colline tra Bologna, Pianoro e Sasso Marconi.

La decisione è stata presa ieri pomeriggio, dopo un vertice in prefettura. Troppo flebili ormai le speranze di trovare una persona in vita: per quello che si conosce Boldini ha passato almeno quattro notti all'addiaccio, senza equipaggiamento e con temperature che nelle ore notturne hanno raggiunto anche diversi gradi sottozero.

I soccorritori non smetteranno del tutto di cercare l'uomo, ma il dispositivo si ridimensionerà e soprattutto non cercherà più una persona viva. Del resto in questi giorni sono state ben poche le piste da seguire, con anche gli elicotteri in volo con le telecamere termiche che non hanno registrato tracce di calore rilevanti nella grande fetta di terra boschiva e collinare al confine dei tre comuni.