Incendio in via Vittoria: morto 82enne, disposta l'autopsia

Si chiamava Richard Tattini l'uomo morto in un incendio scoppiato in un appartamento al civico 26 di via Vittoria, traversa di via Battindarno.

Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Tattini aveva 82 anni e abitava da solo: dalle prime ricostruzioni, potrebbe avere avuto un malore mentre stava fumando una sigaretta. Il pm ha disposto l'autopsia.

Il cadavere è stato trovato carbonizzato sul letto. In casa sono sono stati ritrovati diversi mozziconi. E' intervenuta anche la scientifica.