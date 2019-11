Tutele riders, presidio sotto la prefettura

Continua la vertenza dei rider di Just Eat contro la nota piattaforma di consegna di cibo a domicilio. Alcuni ciclofattorini sono tornati in presidio sotto la prefettura per chiedere un tavolo di confronto per i licenziamenti inoltrati nei giorni scorsi, licenziamenti che -questa l'accusa dei ciclofattorini- sono l'apripista dell'adeguamento al nuovo regime che sarà in vigore con i provvedimenti votati nel dl imprese appena approvato.

"Alla nostra richiesta di un tavolo per il reintegro dei lavoratori licenziati e per discutere delle svilenti condizioni di lavoro a cui siamo sottoposti l'azienda non si è nemmeno degnata di rispondere" si legge in una nota. La vertenza è iniziata con il licenziamento per revoca dell'appalto da parte della piattaforma a un intermediario, che nell'immediato ha lasciato a casa una 40ina di ciclofattorini. L'ipotesi è che l'ondata di licenziamenti preluda a una riassunzione filtrata degli stessi riders, a peggiori condizioni, con paga a cottimo e ranking sulle prestazioni.