Licenziamento riders, anche Merola invita al boicottaggio della piattaforma

Alla fine anche il sindaco Virginio Merola si schiera dalla parte dei riders licenziati, e invita al boicottaggio della piattaforma Just Eat. Nel weekend -hanno fatto sapere i sindacati- la piattaforma ha comunicato la revoca dell'appalto all'intermediario che fornisce il servizio dei ciclofattorini a domicilio.

"Questa azienda non ha firmato la Carta di Bologna, -chiosa Merola in una nota diffusa via social- uno strumento che ha dimostrato di funzionare e di tutelare i lavoratori delle piattaforme che invece l’hanno sottoscritta assieme a noi, alla organizzazioni sindacali e a Riders Union". Merola di fatto sposa così la causa dei riders, tra i 40 e i 60, che prima lavoravano per l'azienda appaltatrice e che ora per tornare a lavorare dovrebbero sottoscrivere però un rapporto più precario e, di fatto, a cottimo.

"Abbiamo uno strumento fortissimo come consumatori -continua il Primo cittadino- e per questo invito a non ordinare cibo su Just Eat sperando che questa azienda torni sui suoi passi. E ancora di più spero che le modifiche normative che interverranno a tutela di questi lavoratori tengano conto della nostra Carta", conclude Merola.

Sul fronte legislativo c'è attesa per il voto all'emendamento al dl Salva Imprese, che affiancherebbe in regime transitorio i collaboratori contrattualizzati quelli autonomi. " È inaccettabile -riprende Riders Union in una nota- che nel giorno in cui la maggioranza vota un emendamento che dovrebbe tutelare i riders e che nella città che ha dato vita alla Carta dei diritti, avvengano licenziamenti non perché l'attività sia cessata ma per risparmiare i costi ed eludere le regole del lavoro".