I riders tornano in piazza: 'Consegne con la pioggia e con la neve: pagateci di più'

Un centinaio di ciclofattorino delle consegne per i portali web ha manifestato sotto gli addobbi natalizi, in occasione della giornata transnazionale di mobilitazione dei cosiddetti 'riders'. A organizzare l'iniziativa sotto le Due Torri è stata Riders Union Bologna.

I ciclofattorini da tempo si battono per un riconoscimento più chiaro della loro professione, con i diritti connessi a un lavoro dipiendente con le relative tutele. Per lo scopo è stata firmata proprio a bologna una carta di intenti, che al momento però vede la firma in calce solo di una minima parte dei soggetti. Della vicenda, in campagna elettorale si era interessato anche il vicepremier Di Maio.