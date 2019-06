Riders in sciopero: «Mai più consegne senza diritti. Stasera non ordinate»

«Mai più consegne senza diritti». E' quello che dicono i riders di Bologna scendendo in piazza questa sera, a Bologna come in tutta Italia, contro la piattaforma Glovo, che imporrebbe una organizzazione del lavoro fondata sul cottimo, sullo sfruttamento, sull'assenza di diritti.

Ed eccolì qui, davanti al McDonald's di Via Ugo Bassi, biciclette a terra e cartelli in mano: «Oggi scioperiamo e blocchiamo il servizio. Rivolgiamo un appello alla cittadinanza ed ai consumatori: oggi non si ordina! Blocchiamo di nuovo l'economia dello sfruttamento, i nostri diritti non sono in vendita e, di certo, non valgono meno di una pizza o di un hamburger!».

«Lo avevamo promesso: senza diritti non ci saremmo fermati - dicono i ragazzi del delivery - Nonostante numerosi scioperi e proteste, Glovo non ha voluto ascoltare lavoratrici e lavoratori; ha confermato un'organizzazione del lavoro. Oggi è un giorno importante: in tutta Italia sarà sciopero dentro e contro la piattaforma catalana. Chi per vivere ha bisogno di lavorare non ne può più di salari da fame, di pedalare da cottimista a ritmi forsennati sotto il caldo torrido di questi giorni, della mancanza di assicurazione e di diritti elementari».