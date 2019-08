Rientro a scuola: i consigli della maestra su compiti, ripassi, preparazione alla campanella

Le vacanze stanno per finire e la campanella per le scuole elementari e medie a Bologna suonerà il prossimo 16 settembre. Tre settimane circa per riorganizzare le giornate in previsione della sveglia anticipata, acquistare i libri scolastici, fare un ripasso generale e soprattutto finire i compiti. Buon senso dato per scontato sulle buone pratiche generali, abbiamo chiesto a un'insegnante come rendere questo momento il più sereno possibile e come vanno sfruttati gli ultimi giorni di riposo prima del ritorno siu banchi.

E' la "maestra" Anna Basilisco, con una carriera di 20 anni alle elementari e 18 alle scuole medie (le Rolandino De' Passeggeri in via Pascoli) a dispensare alcuni preziosissimi consigli per affrontare questo delicato momento per i bambini, che sono reduci da lunghi mesi di vacanza.

«Il 16 settembre si torna a scuola ed è importante cominciare fino da oggi a ristabilire un certo ordine e determinati ritmi alle giornate dopo alcuni mesi di meritato riposo e di tanto gioco. Potrei, in luce della lunga esperienza con gli alunni dai 6 ai 14 anni, fare un piccolo elenco di suggerimenti validi per il rientro».

I consigli della maestra Anna Basilisco per il rientro a scuola:

1. Lentamente cominciare a ripristinare gli orari e l'alternanza sonno/veglia: giorno per giorno far andare a letto bimbi un po' prima e svegliarli di conseguenza avvicinandosi sempre di più all'orario che adotteranno a partire dal 16 settembre 2019, primo giorno di scuola. Ricordiamodi infatti che da quella data la campanella suonerà alle 8.10 per le elementari e alle 8.00 per le scuole medie. Noi insegnanti spesso abbiamo visto scolari assonnati, stanchi e pieni di sbadiglio ed è una cosa che si può regolare facilmente.

2. A questo punto delle vacanze i compiti dovrebbero essere a buon punto, finiti o quasi. In queste ultime settimane sarebbe opportuno intensificare il ripasso e dedicare allo studio almeno un'ora al giorno, poi farla diventare un'ora e mezza e, nei momenti liberi, far leggere i bambini: non importa che siano libri o fumetti, purchè si eserciti la lettura e si lavori sulla concentrazione. Vorrei ricordare ai genitori che per non affievolire l'amore per la lettura i ragazzi vanno lasciati liberi di scegliere le loro letture del tempo libero...abbiamo tante biblioteche fornitissime in città!

3. Come ripassare e fare i compiti al meglio: da soli o in compagnia? Fino alle scuole elementari sono i genitori a seguire i bambini, ma già dalla quarta e quinta e poi definitivamente dalle medie il tutto va fatto in autonomia o in compagnia di qualche amichetto: ripetere ad alta voce resta sempre un ottimo consiglio!

4. Prima dell'inizio della scuola far incontrare i bimbi che sono compagni di classe: almeno uno di loro. Un pomeriggio di gioco o di ripasso, una pizzata tutti assieme (anche con i genitori, che così hanno modo di rivedersi e riprendere confidenza).

5. Sembra banale, ma un suggerimento prezioso è quello di parlare con i propri figli: di cinema, di cosa ha fatto al parco acquatico o al mare coi nonni, al campo solare o in gita...il "racconto" è un'attività didattica era e propria.

6. Consiglio psicologico: l'adulto non deve trasmettere ansia neanche se in questo periodo il tempo è poso e le cose da fare sono tante: non trasmettere negatività, ma positività ed entusiasmo fa bene a tutti!

7. A proposito di organizzazione: l'acquisto del materiale scolastico può diventare fonte di tanto entusiasmo e voglia di tornare a scuol....

8. Alimentazione: d'estate tutti noi, adulti e piccini, ci lasciamo andare a piccole e grandi trasgressioni. E' bene in questo periodo ridare ordine anche ai ritmi e ai pasti di qualità, ricchi di frutta e verdura.

9. Per i passaggi importanti, ovvero dalla materna alla prima elementare e dalla quinta alla prima media è molto utile andare a visitare la nuova scuola: portate i vistri figli con voi se dovete andare in segreteria, fategli vedere dove è la scuola, chiedete al personale se è possibile visitare le aule...anzichè aumentare le ansie, questo li tranquillizzerà e farà accrescere la curiosità verso il "nuovo".

Anna Basilisco, insegnante 20 anni alle elementari e 18 alle medie Rolandino De ' Passeggeri in via Pascoli