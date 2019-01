Finite le vacanze, si rientra in città: week-end da bollino rosso

Il rientro in città dopo le vacanze natalizie è già iniziato dal 2 gennaio, ma il traffico più consistente si avrà tra sabato 5 domenica 6 gennaio per gli itinerari medio-lunghi.

Autostrade fa sapere che per agevolare la circolazione, sono stati rimossi i cantieri di lavoro lungo le direttrici in cui è previsto un aumento dei flussi di traffico, ad eccezione di quelli inamovibili, di lunga durata, per i quali è garantita la percorribilità del numero di corsie preesistenti.

Inoltre, i mezzi pesanti, con peso superiore a 7,5 tonnellate, non potranno circolare domenica 6: dalle ore 09:00 alle ore 22:00.

I rientri del 5 gennaio potrebbero essere accompagnati da maltempo: nevica infatti sulla A14 Bologna-Taranto tra Ortona e Vasto Sud, tra Bari sud e Taranto, e sulla A16 Napoli-Canosa tra Baiano e Grottaminarda e tra Lacedonia e Cerignola Ovest

Autostrade per l'Italia raccomanda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.