Imola, abbandono selvaggio di rifiuti davanti la cattedrale: 'Telecamere contro i lordoni'

"Spero che vengano individuati i lordoni che continuano a sporcare Imola". Così, postando le immagini dell'abbandono selvaggio di rifiuti, denuncia via Facebook , il leghista Marco Casalini, Segretario sezione Imola.

"A due passi dalla Cattedrale possiamo trovare scene di questo tipo - rincalza - E non si dica che passeranno a pulire. I cartoni sono segnalati abbandonati da giovedì (oggi è lunedì) e gli elettrodomestici, anche se fossero stati concordati con Hera per il ritiro, occupano il passaggio pedonale.

immaginate una mamma che deve spingere il passeggino o un disabile che deve girare con la carrozzina o un anziano o un non vedente che sono costretti a fare zig zag tra oggetti di ogni tipo".

La soluzione? Per Casalini: telecamere nascoste e multe a cittadini "sporcaccioni". Sulla scia di altri comuni del bolognese. Come San Lazzaro, dove la prima cittadina Isabella Conti ha denunciato in rete i 'furbetti' pizzicati dalle telecamere installate nei pressi dei bidoni della spazzatura. Con tanto di immagini diffuse sui social network. O come si da ad Ozzano, dove da altre un mese è scatta la linea dura dell'amministrazione comunale contro chi abbandona rifiuti ingombranti e non, lungo le strade o a ridosso delle isole ecologiche senza seguire il giusto smaltimento. In questo caso anche la ricetta è multe a raffica grazie all'installazione di telecamere mobili.