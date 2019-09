Rifiuti: 'Vere e proprie discariche abusive' in città, arrivano le telecamere

"Alcune aree soggette ad abbandono dei rifiuti si configurano come vere e proprie discariche abusive", così il Comune ha deciso di noleggiare per due anni un sistema di videosorveglianza per contrastare gli abbandoni, visto che "necessitano di un controllo costante nel tempo".

E' quanto si legge in un provvedimento approvato dagli uffici comunali sui "luoghi a rischio", quindi sarà installato "un sistema di videosorveglianza che sia in grado di monitorare l'area, anche di notte, e registrare le situazioni di abbandono". Questo sistema "deve essere protetto e direttamente collegato con la Centrale radio della Polizia locale - continua l'atto - per la visione delle immagini e, se necessario, lo scarico di esse". In base alle ricerche di mercato effettuate dall'amministrazione, è stata individuata la ditta Alma Sicurezza: questa azienda "fornisce un sistema di videosorveglianza contro l'abbandono dei rifiuti che comprende l'istallazione, la manutenzione e il montaggio di telecamere ad alta definizione e la fornitura di tutti i servizi accessori utili al mantenimento nel tempo del servizio". Un sistema già utilizzato da altri Comuni: ad esempio San Lazzaro di Savena, Imola e Ozzano dell'Emilia. Il costo complessivo del servizio, viene spiegato sempre nel provvedimento, ammonta 34.550,40 euro per 24 mesi di noleggio. (dire)