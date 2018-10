Corruzione e traffico rifiuti: arrestati imprenditori e carabinieri

Nelle prime ore della mattinata odierna, a Roma, Bologna e Catania, i Carabinieri del Comando per la Tutela ambientale e della sezione di Polizia giudiziaria Carabinieri, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica-Direzione distrettuale antimafia della Capitale a carico di sei persone, responsabili a vario titolo dei reati di attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti, corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio.

Tra gli arrestati si contano due imprenditori titolari di una importante azienda operante nel trattamento dei rottami metallici e quattro militari dell'Arma. Sono in corso numerose perquisizioni. (agenzia Dire)