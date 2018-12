Portano 4 tonnellate di rifiuti elettronici in discarica: premiati

In quattro, in una sola settimana, hanno portato ben 4 tonnellate di piccoli rifiuti elettrici nelle stazioni ecologiche di Hera. Sono i due bolognesi e i due modenesi che si sono aggiudicati così i premi dell'iniziativa promossa dalla multiutility in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti.

Portando alle stazioni ecologiche, in quei giorni, piccoli rifiuti elettrici ed elettronici, hanno vinto rispettivamente un televisore, un pc portatile, un cellulare e una cassa acustica. Il primo in assoluto, Claudio Martelli, si è aggiudicato il televisore, il vincitore del pc portatile è Francesco Tosi, mentre Gianluca Gamberini e Silvia Lucca hanno vinto rispettivamente il cellulare e la cassa acustica.

Ma l'iniziativa ha visto tanti altri virtuosi portare i Raee, tanto che complessivamente, nella settimana sono state raccolte 127 tonnellate di questi materiali con 5.795 conferimenti, ognuno di una media di circa 16 chili. I Raee sono oggetti che a fine vita, se non raccolti e smaltiti correttamente possono avere un impatto ambientale notevole; inoltre contengono materiali preziosi (come ferro, alluminio, vetro, tungsteno, palladio), recuperabili e riutilizzabili.

La cosiddetta e-waste, la spazzatura elettronica, è in aumento in tutto il mondo, vista la rapidità con cui la tecnologia si aggiorna. Solo nel primo semestre del 2018, sul territorio servito, la multiutility ha raccolto oltre 6.300 tonnellate di queste apparecchiature tramite le stazioni ecologiche e gli appositi contenitori che si trovano nei pressi dei centri commerciali. (Asa/ Dire)