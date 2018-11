Rifiuti, tre nuove isole interrate in centro: via i cassonetti in via Belvedere, Marchesana e Artieri

Dal 27 novembre tre isole interrate del centro storico passano dall’indifferenziato a carta e plastica. Si cambia nelle vie Belvedere, Marchesana e Artieri. Dal 5 novembre scorso è iniziato il tutoraggio per le attività commerciali vicine

Con l’obiettivo di completare il progetto mini isole nel centro storico di Bologna e aumentare la percentuale di raccolta differenziata, consentendo quindi un recupero sempre maggiore di materiali, in linea con gli obiettivi della Legge Regionale 16 del 5 ottobre 2015, il Comune di Bologna ed Hera hanno deciso di procedere alla trasformazione delle grandi isole interrate del centro storico.

Quali isole e come diventeranno

Dal 27 novembre 2018 saranno interessate alla riconversione le isole di via Belvedere, Marchesana e Artieri: in questi tre luoghi non sarà più possibile portare rifiuti indifferenziati. Le isole, che oggi accolgono carta e imballaggi di cartone oltre all'indifferenziato, continueranno ad accogliere carta e imballaggi di cartone ai quali si aggiunge la plastica.

Dal 5 novembre scorso è iniziata la fase di tutoraggio: personale appositamente formato si sta occupando di incontrare le utenze non domestiche con esercizi attivi nei dintorni delle isole interessate dal cambiamento, per concordare i servizi necessari, anche per il rifiuto indifferenziato, e fornire tutte le informazioni sulle modifiche di servizio.

Solo dopo l’attività di informazione le isole entreranno in servizio nella nuova modalità e per le settimane successive le postazioni verranno presidiate per 20 ore al giorno, dalle 7 alle 3, da operatori formati per accompagnare tutti i cittadini nel cambio di abitudini e fornire ulteriori chiarimenti sulle nuove modalità di conferimento.