Cumuli di rifiuti porta a porta, l'assessore apre: 'Vero, raccolta migliorabile'

L'assessore con delega all'ambiente Alberto Aitini apre alle critiche sulle modalità di raccolta dei rifiuti in centro storico e in particolare quella porta a porta.

Sollecitato da una interrogazione di Dora Palumbo (M5S) su un problema di rifiuti in via Rialto (i rifiuti verrebbero radunati tutti in un unico portone, creando un ammasso poco gradevole alla vista), Aitini raccoglie l'obiezione.

"l sistema di raccolta differenziata porta a porta nel centro storico ha raggiunto importanti benefici in termini di recupero dei rifiuti" premette l'assessore del Pd, ricordando la differenziata è aumentata dal 21% al 60% attuale.

Nel merito del problema Aitini puntualizza: "L'orario di esposizione va dalle 20 alle 22, e con una campagna costante di controlli si è contenuto il fenomeno dei depositi in orari non corretti, in qualche caso già a partire dalle ore pomeridiane; è un fenomeno che si sta provando a combattere con dei controlli anche importanti, ma è chiaro che su questo -chiosa l'assessore- io non sono ancora soddisfatto e penso che si debba lavorare nella direzione di provare a migliorare per limitare questo tipo di fenomeno".

Peraltro, ricorda l'assessore, l'aumento della raccolta e la concentrazione in un unico giorno provocano sì disagi e scene poco estetiche, ma sono tuttavia contenuti in un solo giorno della settimana, dove si raccolgono carta e plastica insieme.

"Dall'altra parte però ci tengo a dire -conclude Aitini- che sto facendo alcune riflessioni e valutazioni e ho avuto già un paio di incontri con il gestore su come si può migliorare la raccolta in particolare per quanto riguarda a esempio gli orari di esposizione, il tempo di raccolta e il maggiore controllo da parte nostra sia sul rispetto degli orari, ma anche sulle modalità con cui il gestore lavora".