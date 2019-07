Rifiuti indifferenziati al Savena, la tessera da domani si ritira in Comune

Novità sul fronte dei rifiuti al quartiere Savena. A qualche mese di distanza dall'avvio della 'Carta smeraldo', ovvero la tessera che serve per buttare l'indifferenziato nei cassonetti intelligenti di Hera, l'ecosportello del quartiere chiude. A renderlo noto è il Comune. Da domani, giovedì 1 agosto, i cittadini residenti nel Quartiere Savena potranno rivolgersi direttamente agli sportelli dell’Ufficio Tassa Rifiuti (Tari) in Piazza Liber Paradisus 10 (Torre A, primo piano) per regolarizzare la posizione Tari e per ritirare, nel caso non l’abbiano ancora fatto, le due copie della Carta Smeraldo necessaria per conferire i rifiuti indifferenziati.

I residenti nel Quartiere Savena potranno accedere agli sportelli Tari anche senza appuntamento negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30).

In caso di smarrimento o furto di una o entrambe le tessere, occorre invece recarsi all’Ufficio relazioni con il pubblico del settore Entrate-Tari (che si trova sempre in Piazza Liber Paradisus 10, al primo piano della Torre A), aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 14 alle 16.30.

Per Informazioni è attivo anche il numero verde 800 037 688 (gratuito da telefono fisso e cellulare) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13.

La modulistica per la dichiarazione di smarrimento/furto, delega o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il ritiro della Carta Smeraldo è disponibile sul sito internet del Comune di Bologna (http://www.comune.bologna.it/rifiuti/cassonetti-cassetto-carta-smeraldo/).