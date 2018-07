Scoperto traffico di rifiuti, le immagini del sequestro (VIDEO)

31 persone risultano indagate a vario titolo, in un articolato sistema di prestanome che di fatto ripuliva la provenienza dei rifiuti per immetterli nel mercato lecito dello smaltimento. La cifra stimata del giro di affari risulta essere di quasi 5 milioni e 500mila euro, mentre il materiale entrato nel circuito è stato stimato in 936mila Kg, tra rifiuti pericolosi e non, dal rame alle batterie industriali.