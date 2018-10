Rifiuti, addio alle campane in centro: arrivano i cassonetti

Sono già 108 i cassonetti per la raccolta del vetro collocati da Hera nel centro storico di Bologna, in aggiunta alle mini isole interrate. La sostituzione delle campane con i cassonetti, più sicuri perché evitano la perdita di liquidi e frammenti, sta procedendo anche nel resto della città: già sostituite 200 campane nel quartiere San Donato ed entro la fine del 2018 altre 350 saranno sostituite nel quartiere Savena.

Si prevede di concludere il programma di sostituzione nei prossimi tre anni: a regime in strada ci saranno 3mila cassonetti per il vetro, uno per isola ecologica di base. Si cambia dunque rispetto alla situazione attuale, che vede 1.500 campane del vetro presenti solo nel 50% delle isole ecologiche di base.

Da gennaio ad agosto di quest’anno sono state raccolte 9.745 tonnellate di vetro con un incremento del 9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La raccolta differenziata in città ha raggiunto quota 52%, con un picco di oltre il 63% nel centro storico.

Infine, nello scorso mese di giugno, si è conclusa la sostituzione di 900 cassonetti plastica con i cassonetti rigenerati di maggiore capacità (3.200 litri), rendendo omogenea tutta la città.

Rinnovato il sito web dedicato ai rifiuti. Su Iperbole, al questo indirizzo tutti i cittadini trovano uno strumento utile che illustra come funziona il sistema della raccolta differenziata in città, presenta mappe interattive e istruzioni chiare e semplici.