Via Calzolari, rifiuti ingombranti e pericolosi: 'Caro sindaco, non esiste solo il centro'

La segnalazione di un residente in via Calzolari, nel quartiere Navile, è arrivata a Bologna Today, ma anche al sindaco Virginio Merola: "Oggetti ingombranti e pericolosi oramai scaricati quotidianamente", si legge nella lettera "vi è il concreto rischio di farci male, una situazione insostenibile".

Insomma un'area usata come discarica proprio dinanzi all’entrata di un condominio, dove vivono anche diversi bambini "senza contare - scrive il nostro lettore - che spendiamo periodicamente danaro per mantenere in modo pulito e decoroso, ma ci vediamo vanificare anche questo sforzo".

I residenti si sono rivolti anche a Hera che avrebbe risposto "che il loro compito è quello di rimuovere la spazzatura (anche questo è discutibile) ma la posizione dei cassonetti è compito dell’ufficio riciclaggio rifiuti, bbbene ci siamo rivolti, più volte, anche a questo ufficio preposto allo spostamento dei cassonetti in una posizione più idonea ma alla data odierna nulla è cambiato e la situazione, stante l’approssimarsi della stagione calda, andrà certamente peggiorando, con pregiudizio per la salute dei residenti, soprattutto dei proprietari degli appartamenti dei condomini e incolumità per i residenti, così come per i passanti".

"Ricordiamo inoltre - conclude - che anche questo quartiere appartiene alla città, questi cittadini pagano le salatissime tasse e non si può continuare ad ignorare quest’area lasciandola ad uno stato di abbandono. NON ESISTE SOLO IL CENTRO a cui dedicate il massimo delle vostre attenzioni".