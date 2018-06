Rimborsi del Comune per furti e rapine agli over 65: 26.000 euro in 6 mesi

Over 65 vittime di furti e rapine, nel periodo settembre 2017-30 aprile 2018 il Comune di Bologna ha accettato "246 segnalazioni, liquidando circa 26.000 euro". Questi i numeri riportati ieri, nel corso del seminario 'Realta' e sfide della terza eta'' tenutosi nella sede del quartiere Navile in occasione della Giornata mondiale contro l'abuso dell'anziano, dalla dirigente comunale Silvia Cestarollo, che si mostra soddisfatta del bilancio dei primi otto mesi di applicazione del protocollo che prevede dei rimborsi, da parte di Palazzo D'Accursio, per gli anziani derubati.

I rimborsi, ricorda Cestarollo, sono di "100 euro per sinistro", che salgono fino a 500 euro se si viene derubati nel giorno del ritiro della pensione, e fino a 300 in caso "di furti che determinano la necessita' di riparare porte, serrature e finestre".

Tipologie di furti: la maggior parte sui bus

Le segnalazioni, prosegue la dirigente, vanno fatte agli sportelli Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Uilp-Uil e Associazione San Bernardo. Per quanto riguarda le tipologie di furti segnalati, Cestarollo fa sapere che "la maggior parte avviene sugli autobus, oppure nei supermercati e nelle loro immediate vicinanze". Pochi, invece, i furti in appartamento. L'unica nota dolente, conclude la dirigente comunale, e' il fatto che "lo sportello gratuito di supporto psicologico per gli anziani che hanno subito furti e truffe ancora non decolla, soprattutto perche' molte persone si vergognano all'idea di ammettere di essere stati 'abbindolati'". Tuttavia, Cestarollo assicura che l'amministrazione "continuera' a promuovere questo servizio, perche' riteniamo che sia di grande utilita'".