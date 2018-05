Bolognese trovato morto su una panchina a Rimini

Macabro ritrovamento ieri pomeriggio a Marina Centro di Rimini. Il cadavere di un uomo è stato scoperto riverso su una panchina, nel parco giochi di piazzale Fellini, all'ombra del Grand Hotel. Si tratta di un clochard bolognese 65enne, conosciuto dalle associazioni riminesi che si occupano dei bisognosi.

A dare l'allarme è stato un passante e, sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118 ma, il medico, non ha potuto far altro che constatarne il decesso e allertare le forze dell'ordine. Sul corpo non sarebbero stati trovati segni di violenza.

Nel parco è arrivata una pattuglia della polizia Municipale per i rilievi di rito. Al momento non è chiaro quando sia avvenuto il decesso e se, come ipotizzato nei primi minuti, l'uomo abbia trascorso la notte all'addiaccio.