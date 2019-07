Rimozione auto, la proposta M5S: 'Basta privati, creare una società pubblica'

Una società del Comune di Bologna per gestire le rimozioni delle auto. La proposta, dopo l'ennesima assegnazione alla ditta Grossi, viene dal capogruppo del Movimento 5 stelle a Palazzo D'Accursio Massimo Bugani. "Fermiamo questa gara e valutiamo una gestione in house. A Salerno lo hanno fatto", ha detto Bugani al question time.

"A quanto mi dicono i tecnici è una strada che si può percorrere, peraltro non vedo rischi d'impresa. Credo che per un cittadino a cui hanno rimosso la macchina sapere che i suoi soldi non vanno a Grossi ma al Comune cambierà almeno un pochino l'umore", dice Bugani. Per il 5 stelle "forse si può annullare l'affidamento" della gara a Grossi, ma in caso non sia possibile "lo si può fare tra due anni", quando scadrà il contratto.

Frena però su eventuali misure drastiche da parte dell'amministrazione, a gara assegnata, il capogruppo Pd Claudio Mazzanti. "Per creare concorrenza a Grossi- ricorda Mazzanti- le abbiamo provate tutte, anche mettere a disposizione gratis un'area di via Stalingrado come rimessa. Verifichiamo tutto, ma se è tutto regolare non possiamo permetterci di essere soccombenti, rischiamo di pagare penali a Grossi. Becchi e bastonati no". (Bil/ Dire)