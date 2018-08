Troppo degrado e chiamate continue alla Polizia: tolte le panchine di Porta S.Vitale

Soddisfazione per i residenti e i commercianti di Piazza di Porta San Vitale che per tre anni hanno lottato contro degrado derivato dal posizionamento di alcune panchine, occupate per la maggiore da "soggetti poco raccomandabili" e troppo spesso teatro di liti, risse e spaccio no-stop con conseguenti continue chiamate alle forze dell'ordine e conseguenti interventi.

Questa mattina infatti il Comune di Bologna le ha fatte rimuovere. Il primo a commentare è stato l'ex consigliere comunale Daniele Carella, titolare anche dell'omonima edicola che affaccia proprio sulle panchine incriminate: "Tutti qui abbiamo spinto in questa direzione, ma se merito c’è nell’ammettere l’errore e la non sostenibilità della situazione creata e la capacità di fare un passo indietro, va ascritto all'assessore Aitini, con il quale mi complimento".

