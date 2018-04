Variante di Valico, frana a Ripoli: un milione e 300mila euro da Autostrade

Una convenzione tra il Sindaco di San Benedetto Val di Sambro Alessandro Santoni e Società Autostrade per la realizzazione di una serie di interventi compensativi nella frazione di Ripoli, che che ha maggiormente risentito dei lavori di realizzazione della Variante di Valico.

Da Autostrade arriveranno infatti 1.317.091,91 euro per eseguire una serie di interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana della frazione ed in particolare degli spazi destinati alla socialità. “Quello raggiunto oggi è un grande risultato” commenta il Sindaco Alessandro Santoni “per il rilancio di Ripoli, un segno positivo ed un rinnovato inizio che mi auguro possa rispondere alle aspettative di tutti i cittadini della frazione”.

Frane e crepe

In concomitanza con gli scavi della galleria, che passa sotto al paese, si era riattivato un movimento franoso che aveva costretto Autostrade a predisporre opere di stabilizzazione originariamente non previste.

“Speriamo si possa ricominciare a parlare di Ripoli in termini positivi” continua Santoni “ossia di un posto in cui val la pena investire sia per le sue peculiarità paesaggistiche, sia per la sua vicinanza e comodità alle principali vie di comunicazione quali appunto l'autostrada e la stazione ferroviaria lungo la linea direttissima Bologna-Firenze”.