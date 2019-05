Riscaldamento, quinta proroga: i termo accesi fino al 27 maggio

Il Sindaco Virginio Merola ha firmato l’ordinanza con la quale autorizza fino a lunedì 27 maggio compreso l’accensione facoltativa degli impianti termici per un limite massimo di 7 ore al giorno. L’invito è di limitare l’accensione nelle ore più fredde, ricordando che l’obbligo di non superare la temperatura di 20 gradi centigradi. Questa è la quinta proroga dall'aprile scorso, limite convenzionale per lo spegnimento dei riscaldamenti. Da allora settimanalmente Palazzo D'Accursio verifica le condizioni climatiche, che nelle ultime settimane hanno visto varie ondate di maltempo abbattersi nel bolognese, con conseguente crollo delle temperature.