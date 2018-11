Riscaldamento, scuole al freddo: nuovo fornitore per la Città Metropolitana

I problemi al riscaldamento (con polemica) in diversi istituti superiori della città, hanno portato alla sospensione delle lezioni in alcune aule in particolare al liceo Copernico, al Righi, al Sabin, alle Laura Bassi e in alcuni laboratori del Belluzzi oltre ad altre scuole in cui la temperatura, in alcune aree, è rimasta al di sotto di quella programmata.

Già nei mesi scorsi la Città metropolitana ha selezionato per la gestione del riscaldamento nelle scuole superiori un nuovo fornitore che subentrerà al vecchio il 27 novembre. In questa fase di passaggio tra le due aziende si sono verificati diversi inconvenienti sui quali Palazzo Malvezzi sta indagando riservandosi di chiedere i danni per interruzione di pubblico servizio.

Questo perché dai titolari del contratto in essere non è stato garantito un servizio adeguato in questo momento difficile di per sé – ogni anno infatti all’accensione degli impianti qualche inconveniente può verificarsi – ma sia i tempi di intervento che il numero di operatori tecnici impiegati si sono dimostrati ampiamente al di sotto dei termini previsti dai contratti producendo gravi disservizi nello svolgimento delle attività.

"L'attuale gestore ci informa - fa sapere la Città Metropolitana - che sta intervenendo per risolvere tutte le problematiche emerse per cercare di portare alla ripresa regolare del funzionamento già da domani".