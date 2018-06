Lancio di sedie e rissa al carcere minorile: quattro agenti feriti

Gravi disordini al carcere minorile di Bologna ieri sera durante la cena, quando è scoppiata una rissa fra detenuti con tanto di lancio di sedie e oggetti di vario tipo che è finita con il ferimento di quattro agenti della Polizia Penitenziaria ai quali sono state refertate prognosi guaribili dai 10 ai 21 giorni.

.A descrivere i fatti il segretario nazionale del sindacato di categoria Sinappe Pasquale Baiano, che insiste su quella che descrive come una panoramica aberrante: "Alcuni dei detenuti coinvolti sono già rei di episodi e come organizzazione sindacale chiedemmo già una serie interventi. Adesso coinvolgeremo le autorità istituzionali e politiche affinché si provveda in modo efficiente rispetto a questi eventi critici che già da qualche giorno si stanno registrando presso l'Istituto bolognese, fra cui anche degli incendi".