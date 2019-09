Ruba la borsa a una turista, poi le botte: in manette 46enne

Ha preso la borsa alla ragazza, e quando il suo fidanzato e l'amico lo hanno fermato sono scattate le botte. Per questo un 46enne è stato arrestato dalla polizia. Il tutto è avvenuto sotto le Due Torri, dove i tre si stavano riposando su una delle panchine di Piazza Ravegnana, nel primo pomeriggio di ieri.

L'uomo, identificato come cittadino algerino con precedenti per droga e armi, ha prima cercato di rubare la borsa alla ragazza, approfittando di un momento di distrazione.

Il gruppo dei tre, cittadini russi tutti di 23 anni in vacanza, hanno però notato la mossa, e hanno fermato in tempo il malvivente. Non domo, il 46enne si è divincolato dalla presa dei due, sferrando una serie di pugni, alcuni dei quali a segno sul volto dei ragazzi. Quando la volante è arrivata sono scattate le manette per l'uomo. Nello zaino che portava con sè è stato trovato anche un coltellino, ragione per la quale l'uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi. Il processo per direttissima oggi.