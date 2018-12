Via Massarenti: mega lite sul bus, paura tra i passeggeri

Una enorme lite, descritta come condotta tra due fazioni di un gruppo di cittadini stranieri, che si sono azzuffati sul mezzo in corsa. Una volante è intervenuta ieri sera intorno alle 22 in via Massarenti: a chiamare il 113, all'altezza di via Pelagio Palagi, l'autista del mezzo Tper che ha segnalato come poco prima un gruppo composto da 25 persone stesse passando alle vie di fatto, in mezzo ai passeggeri del mezzo pubblico. Data la situazione l'autista ha preferito fermare il mezzo e aprire le porte: il gruppo ha quindi continuato a litigare, alontanandosi dal mezzo.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Bologna usa la nostra Partner App gratuita !