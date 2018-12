Imola, ammanettato reagisce ai Carabinieri: "Vi ammazzo, ho già un precedente per tentato omicidio”

Ieri pomeriggio la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Imola è stata informata che un gruppo di persone, probabilmente alterate dall’alcol, stavano dando fastidio al personale di un hotel.

Alla vista dell'Arma il gruppo si è disperso ma i Carabinieri sono riusciti a bloccare due giovani, di origine rumena, che inizialmente hanno opposto resistenza, rifiutandosi di fornire i documenti di riconoscimento; successivamente, mentre uno dei due, un 23enne residente a Treviso, si è tranquillizzato, l’altro ha iniziato a provocare gli uomini in divisa.

Questi, impassibili agli insulti e alle minacce del soggetto, prima lo hanno fatto sfogare, poi lo hanno ammanettato e trovato in possesso di un cutter. Il 32enne non l’ha presa affatto bene: “Appena mi togliete le manette vi ammazzo…Ho già un precedente per tentato omicidio!”.

A riprova della sua indole violenta, il 32enne è gravato da precedenti di polizia per reati contro la persona. Il 32enne rumeno è finito nelle celle della Caserma di via Cosimo Morelli, in attesa di essere prelevato e trasportato nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per l’udienza di convalida dell’arresto. L’altro rumeno se l’è cavata con una denuncia a piede libero.

In sede di Giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il 32enne è stato rimesso in libertà e sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, in attesa dell’udienza, posticipata per la richiesta dei termini a difesa.