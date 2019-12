Ozzano, maxi rissa e accoltellamento davanti al locale: 2 feriti

E' terminata con un accoltellamento e due feriti la maxi rissa scoppiata questa mattina all'alba davanti al Let's Go Now in via Tolara di Sotto a Ozzano. Da quanto si apprende tutto sarebbe partito da due giovani donne che avrebbero iniziato a discutere nel locale: battibecco nel quale si sarebbero inseriti poi degli amici tanto che sarebbero volati alcuni schiaffi.

Un alterco al quale hanno posto fine gli uomini della sicurezza che hanno mandato via tutti, ma pochi minuti dopo, davanti al cancello, la lite è ripartita scoppiando in una maxi rissa tra due gruppi di giovani: una quarantina di persone in tutto, per lo più di origine brasiliana e tunisina.

Tra botte, calci e pugni è spuntato anche un coltello e una persona è rimasta ferita e trasportata in codice di media gravità al pronto soccorso. A finire in ospedale anche una donna, che avrebbe riportato lesioni nel corso della rissa.

Lanciato l'allarme sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della locale stazione, e i sanitari del 118 con quattro ambulanze.

Indagini per ricostruire quanto accaduto e per rintracciare il o i responsabili dell'accoltellamento sono in corso.