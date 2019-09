Maxi-rissa a Persiceto: si azzuffano in dieci, due feriti e tre arresti

La lite sarebbe scaturita da una discussione dopo una corsa con i motorini e ha portato due dei contendenti in ospedale con ferite guaribili in 8-10 giorni, oltre a tre arresti e una denuncia.

A chiamare il 112 alcuni residenti e gli stessi "litiganti" che ieri sera hanno segnalato una rissa tra una decina di giovani a San Giovanni in Persiceto, in via della Pace. I Carabinieri del nucleo operativo arrivati sul posto hanno trovato solo quattro persone, due trentenni di San Giovanni , un ventenne di Calderara e un minore, ma tutti fanno scena muta e non spiegano i motivi della lite.

Dopo aver ascoltato le testimonianze dei protagonisti e dei presenti, i Carabinieri hanno arrestato i tre maggiorenni e denunciato il minore per rissa e lesioni personali.

