Rissa in piazza dell'Unità: si azzuffano tra loro, tre feriti

Probabilmente una rissa in due momenti quella che ieri è scattata in piazza dell'Unità, quando diversi passanti hanno notato la scena e chiamato la Polizia. Tre persone sono state denunciate appunto per rissa, al termine di un intervento dove le volanti sono riuscite alla fine a placare gli animi dei contendenti.

Protagonisti della zuffa tre cittadini rumeni di 35, 36 e 50 anni. I due più anziani sembravano avercela con il più giovane, per motivi però mai chiariti di fronte alle divise. Alla fine il 118 è stato chiamato ed è intervenuto, anche se tutti i partecipanti all'episodio non hanno voluto farsi assistere. Uno dei tre era stato visto momenti prima dell'intervento della Polizia, con già il naso rotto e la maglietta competamente zuppa di sangue.