Rissa in Piazza XX Settembre: se le danno in quattro, un ferito

Sono le 22 di ieri sera e siamo in piazza XX Settembre: una volante della Polizia passa da quelle parti e gli agenti notano un po' di baruffa. Si tratta di quattro persone in tutto (tre uomini e una donna) nati tra il '91 e '79, tutti non in regola sul territorio e con diversi precedenti.

Per motivi non hanno dato origine a una rissa e uno di loro è stato ferito al volto per una prognosi di 10 giorni. I quattro sono stati bloccati e denunciati per rissa, uno di loro anche anche per oltraggio a pubblico ufficiale.