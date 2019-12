Incendio e maxi rissa al Pilastro: scontro tra famiglie per un furgone in fiamme

Scoppiata una maxi-rissa al Pilastro, in via Salgari, ieri intorno alla mezzanotte dopo che un furgone adibito a camper era stato dato alle fiamme. Da quanto si apprende, sarebbero rimaste coinvolte una cinquantina di persone. Sul caso indaga la polizia, intervenuta sul posto con sette volanti.

Secondo la ricostruzione dei poliziotti, il tutto sarebbe nato con una lite tra due famiglie, una italo-marocchina e una di origine serba. I secondi avrebbero accusato un uomo marocchino di aver appiccato il fuoco al loro mezzo parcheggiato in strada, come vendetta per vecchie questioni. Da lì il coinvolgimento di diverse decine di persone e il lancio di oggetti vari, anche dalla finestra dei condomini. Il tutto mentre i Vigili del Fuoco provvedevano a spegnere il rogo.

La questione è finita con quattro denunce per rissa e danneggiamento. Non solo. E' anche scattato un arresto, per evasione. Infatti, durante i controlli di polizia è emerso che uno dei fermati sarebbe dovuto essere ai domiciliari, per fatti di droga.