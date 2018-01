Rissa a Porta San Vitale: tre agenti feriti, arrestato 28enne

Bilancio pesante ieri pomeriggio a Porta San Vitale, quando intorno alle 18 alcuni passanti hanno chiamato il 113 per segnalare una rissa tra quattro persone.

Le pattuglie sotto il portico hanno fermato un cittadino albanese di 28 anni e un italiano nato in Brasile di 29, mentre altri due si sono dileguati. Dopo un breve inseguimento, uno dei fuggitivi, cittadino tunisino di 28 anni, è stato bloccato, ma tre agenti sono rimasti feriti. Colpiti a calci e spintoni e mandati a sbattere contro il muro, hanno riportato rispettivamente un trauma al gomito con 8 giorni di prognosi, alla gamba con 7 giorni e la frattura di una mano con 30 giorni di prognosi.

Naturalmente le versioni sulle cause del parapiglia sono state contrastanti: mentre l'albanese e l'italiano hanno riferito di essere stati aggrediti per aver rifiutato sostanza stupefacente, l'altro ha raccontato di averli salutati con una pacca sulla spalla e i due non avrebbero gradito.

Tutti i fermati sono stati denunciati per rissa, mentre il tunisino, è stato arrestato per resistenza e lesioni finalizzate alla resistenza, sanzionato per ubriachezza manifesta e per inottemperanza all'ordine del questore di abbandonare il territorio italiano. A suo carico un solo precedente per invasione di terreni ed edifici. Il cittadino albanese, regolare, era già stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, furto in abitazione e truffa. L'italiano aveva pregiudizi di Polizia per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, spaccio e invasione di terreni ed edifici.

E' intervenuto anche il 118 che ha curato i 'litiganti sul posto per escoriazioni e traumi facciali.

L'11 dicembre scorso, proprio per il ripetersi di litigi e risse nella zona, il Questore aveva fatto abbassare le serrande al “Bar Bambi”, al civico 126/a di via San Vitale.