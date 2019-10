Rissa in strada in via San Donato: 5 in ospedale poi le manette

Cinque calabresi se le sono date di santa ragione questa notte in via San Donato, ma dopo pochi minuti è passata una pattuglia dei Carabinieri.

E' accaduto poco dopo mezzanotte, quando padre e figlio di 56 e 25 anni e un 21enne, reggini, e due fratelli fratelli catanzaresi di 42 e 34 anni sono venuti alle mani in strada per futili motivi, ovvero per screzi nati durante una partita di calcio. I militari del Nucleo Operativo, in servizio di controllo nella zona, sono intervenuti e hanno messo fine alla rissa e allertato il 118. Tutti e cinque sono stati arrestati per aggressione e lesioni. Hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati al Pronto Soccorso in codice 1, dove sono ancora piantonati.

Le "zuffe" dopo sfide o partite amatoriali non sono rare: quest'estate sono stati otto i denunciati dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di San Giovanni in Persiceto. Gli uomini, cinque stranieri e tre italiani, di età compresa tra i 19 e i 30 anni, tutti giocatori di "calcetto saponato", si sono picchiati violentemente, mentre si stava disputando la partita all’interno di un’area sportiva allestita durante una festa.