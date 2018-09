Rissa alla festa di compleanno: 4 denunciati dalla Polizia

E' cominciato tutto con una lite tra fidanzati per poi "allargarsi" e diventare una rissa con tanto di calci e sedie volanti: è successo ieri sera in via Agucchi, davanti a una abitazione privata nella quale si stava svolgendo una festa di compleanno.

La coppia stava discutendo all'esterno dell'abitazione quando il ragazzo ha schiaffeggiato lei: la scena è stata vista da un'amica della giovane che ha chiamato il suo compagno per intervenire in sua difesa e sedare gli animi. Ma l'effetto è stato contrario e fra calci e una sedia di plastica volata in aria alla fine si sono ritrovati a battersi in quattro ragazzi.

I denunciati per rissa sono due ragazzi italiani, un bolognese dell'86 e un pugliese del '66 e due ragazzi di origine peruviana, uno del '95 e uno dell'88. I primi sono stati accompagnati al Sant'Orsola per essere medicati, mentre i sudamericani nonostante avessero addosso i segni della colluttazione, hanno rifiutato le cure.

All'arrivo della volante i due poliziotti hanno trovato i due italiani sul posto e poco dopo trovato anche i secondi, che nel frattempo si erano allontanati.