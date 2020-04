Via Irnerio, rissa tra bande con coltelli e spray in centro: sei in arresto

Violenta rissa in centro storico nel primo pomeriggio a Bologna, dove due gruppi si sono affrontati in strada, utilizzando tra le altre cose anche bottiglie, coltelli e spray urticanti. Il tutto è avvenuto sotto lo sguardo attonito dei residenti, spuntati fuori dalle finestre richiamati dalle urla.

I fatti sarebbero originati nel primo pomeriggio, in piazza Verdi, dove due gruppi di giovani hanno cominciato un battibecco, poi degenerato in rissa e a un inseguimento. L'epilogo di tutto si è verificato in via Irnerio, sul limitare di un supermercato.

Alla fine i carabinieri, intervenuti sul posto con diverse chiamate, hanno arrestato sei persone, tutte tra i 19 e i 28 anni, tra cui quattro cittadini del Gambia, un ivoriano e un cittadino tunisino. Si sospetta che il tutto possa essere originato da attriti tra fazioni che si spartiscono lo spaccio di droga tra la zona universitaria e la Montagnola. Per terra, nei pressi del luogo della rissa, sono stati trovati due bombolette di spray urticante e un coltellino. uno degli arrestati, nel corso della rissa, è stato ferito alla mano da una coltellata ed è stato curato in ospedale con una prognosi di 20 giorni.