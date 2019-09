Ritardi treni sulla Bologna-Prato: Rfi e Trenitalia rispondono ai sindaci dell'Appennino

Puntualità oltre il 90 per cento, con un dato superiore alla media nazionale. Con questi argomenti Rete ferroviaria italiana e Trenitalia rispondono alle accuse dei sindaci dell'Appennino, all'indomani della giornata di caos nei trasporti (giornata che ha conosciuto anche ritardi nella linea regionale Bologna-Prato). Le lamentele sono state rimarcate soprattutto sui lavori alla linea ferroviaria che hanno interessato la tratta per tutta l'estate.

"Dal 9 settembre, data di ripresa della circolazione a piena velocità a oggi -spiegano le compagnie ferroviarie in una nota-, la puntualità dei treni su quella linea è del 90,9%, quasi due punti percentuali in più rispetto alla media annuale e ben sei in più rispetto ai primi otto giorni di settembre quando - come previsto dalle norme in caso di chiusura di cantieri importanti - i treni hanno circolato con alcune limitazioni di velocità, peraltro comunicate preventivamente e pubblicizzate nelle stazioni".

Si possono verificare inconvenienti puntuali, continua la nota, ma "che non sempre dipendono da Rfi e Trenitalia". Le due società confermano "l’impegno a ridurne l’incidenza e proseguire nel percorso, da tempo avviato, di dialogo e confronto costruttivo con Istituzioni e comitati pendolari per adeguare sempre più il servizio alle legittime aspettative".